شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقيم فى فندق بألمانيا بعد العملية الجراحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لمُغادرة المستشفى الذى أجرى فيه عملية جراحية أمس الاثنين، من أجل الإقامة فى فندق يبتعد أمتار قليلة عن المستشفى ويستتمر هناك عدة أيام لحين عودته لمصر.

وأجرى الخطيب جراحة ناجحة فى ألمانيا، أمس الاثنين، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

ويقيم الخطيب حالياً فى غرفته بأحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية بعدما غادر غرفة العناية المُركزة أمس ويستمر فى المستشفى 48 أو 72 ساعة قادمة قبل الانتقال للإقامة فى الفندق القريب من المستشفى، ويستمر به أسبوعاً أو عشرة أيام وهى فترة نقاهة بعدها سيعود للقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجى، ثم مزاولة أعماله ونشاطاته.