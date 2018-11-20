شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقيم فى فندق بألمانيا بعد العملية الجراحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأجرى الخطيب جراحة ناجحة فى ألمانيا، أمس الاثنين، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.
ويقيم الخطيب حالياً فى غرفته بأحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية بعدما غادر غرفة العناية المُركزة أمس ويستمر فى المستشفى 48 أو 72 ساعة قادمة قبل الانتقال للإقامة فى الفندق القريب من المستشفى، ويستمر به أسبوعاً أو عشرة أيام وهى فترة نقاهة بعدها سيعود للقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجى، ثم مزاولة أعماله ونشاطاته.
شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقيم فى فندق بألمانيا بعد العملية الجراحية.. اعرف التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .