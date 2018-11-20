شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الجبل الأخضر.. 7 أرقام للمقاولون والجونة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب محبى وعشاق الدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى المقاولون العرب والجونة، المحدد لها الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء على ملعب استاد ذئاب الجبل.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة الانتصارات على حساب الجونة، فيما يسعى هشام زكريا المدير الفنى للجونة فى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"المقاولون والاتحاد" فى الجدول التالى: