مصدر بالجهاز الفني: السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على الدفع بعمر السعيد مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة الداخلية المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر لمصراوي أن قرار المدير الفني بالاعتماد على خدمات السعيد يرجع إلى غياب الكونغولي كابونجو كاسونجو عن تدريبات الفريق الأخيرة بسبب تواجده في معسكر منتخب بلاده للمشاركة في منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2019.

وشارك كاسونجو في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو برازافيل وسجل هدفًا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يشارك كاسونجو في تدريب وحيد للزمالك غدا بعد العودة مساء اليوم إلى القاهرة وسيتواجد كاسونجو على مقاعد البدلاء أمام الداخلية.