مدافع الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من محمد نجيب مدافع الأهلي، إن الأخير سيرحل عن النادي نهاية الموسم الجاري حيث ينتهي تعاقده الرسمي.

وأضاف المصدر لمصراوي: "حتى الآن لم يفتح الأهلي ملف التفاوض مع نجيب لتجديد عقده، على عكس ما تم مع زميله بالفريق مؤمن زكريا، وهو ما أكد للاعب أن النادي ليس لديه رغبة في استمراره لفترة جديدة بعد انتهاء عقده".

وتابع: "الأهلي قام بقيد محمد نجيب في القائمة الإفريقية للمشاركة في بطولة دوري الأبطال والتي تنتهي في شهر مايو من العام المقبل لأنه عقده مازال ساريا، لكن بعد البطولة بأيام سيكون نجيب حُرا للانضمام لأي فريق آخر".

وأكمل: "محمد نجيب أبلغ بعض زملائه بالفريق أنه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم".

وتابع المصدر: "المدافع الدولي السابق لن يرحل عن الأهلي من أجل الاعتزال وإنما سينضم حتما لأحد الأندية الراغبة في التعاقد معه خاصة وأن لديه بعض العروض المحلية كما أنه لا يزال قادرا علي العطاء".