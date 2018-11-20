رياضة | باسم مرسي يرفض عروض الدوري المصري ويتجه للخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي يرفض عروض الدوري المصري ويتجه للخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك العروض المحلية التي وصلته للعب في الدوري المصري بداية من فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل. وفضل باسم مرسي الانتقال لأحد الأندية الخليجية التي تطلب ضمه بداية من الميركاتو الشتوي. ويترقب باسم مرسي موقف الزمالك الأخير بإخطاره بعدم عودته بعد قطع إعارته مع لاريسا اليوناني للانتقال إلى الخليج.

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