رياضة | اتحاد الكرة يلزم الإسماعيلي بدفع 497 ألف جنيه لسعد حسني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يلزم الإسماعيلي بدفع 497 ألف جنيه لسعد حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة مجلس إدارة الإسماعيلي بدفع 497 ألف جنيه مستحقات متأخرة لسعد حسني لاعب الفريق السابق.

وجاء قرار شئون اللاعبين عقب تقديم سعد حسني بشكوى رسمية للجبلاية يفيد بوجود مستحقات متأخرة له حينما كان لاعبًا بالدراويش، وتعنت المسئولين في دفع مستحقاته.

وكانت لجنة شئون اللاعبين قد اجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية لمناقشة طلب اللاعب والتي أكدت على صحة موقفه تجاه ناديه السابق.