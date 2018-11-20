رياضة | جدو يقود الجونة أمام المقاولون العرب

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أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة هشام زكريا، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء المقاولون العرب، والمقرر له في الثالثة إلا ربع على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الممتاز. وجاء تشكيل الجونة كالتالي:- حراسة المرمى: هيثم محمد الدفاع: خالد صبحي - لؤي وائل - أحمد سعيد «أوكا» - أحمد علي الوسط: جاتوش بانوم - مصطفى جابر - أحمد مجدي - إسلام رشدي - محمد عبد الجواد الهجوم: محمد ناجي "جدو". ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، محمد أبو سريع، جوزيف أنجويم، عبدولاي كوليبالي، أحمد الشناوي، تشيسوم شيكاتارا، محمد نادي.

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