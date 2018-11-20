رياضة | المغرب تحسم مشاركة النقاز وساسي في مباراة الزمالك والداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تحسم مشاركة النقاز وساسي في مباراة الزمالك والداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس على الاعتماد على الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمام الداخلية حال عدم مشاركتهما مع منتخب بلادهما أمام المغرب في المباراة الودية مساء اليوم.

ويراقب جروس مباراة تونس والمغرب اليوم لمعرفة موقف مشاركة فرجاني والنقاز والتي تحسم بدورها الدفع بهما أمام الداخلية من عدمه.

ويستعد نادي الزمالك لمبارة الداخلية المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري.