رياضة | عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية على حساب "كاسونجو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية على حساب "كاسونجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس على الاعتماد على عمر السعيد مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة الداخلية المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري.

يأتي قرار كريستيان جروس في ظل عدم تواجد الكونغولي كاسونجو في تدريبات الفريق الأخيرة بسبب تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض مباراة الكونغو برازافيل الأخيرة التي سجل فيها مهاجم الأبيض هدف منتخب بلاده في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يشارك كاسونجو في تدريب وحيد للزمالك غدًا بعد العودة مساء اليوم إلى القاهرة وسيتواجد كاسونجو على مقاعد البدلاء أمام الداخلية.