رياضة | الزمالك يذبح عجلا قبل مواجهة الداخلية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يذبح عجلا قبل مواجهة الداخلية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، ولاعبو الفريق الأبيض بذبح عجل قبل مواجهة فريق الداخلية في الدوري العام. ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الداخلية والمقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات المحلية في الفترة الحالية للحفاظ على صدارة الدوري المصري.

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