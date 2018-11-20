رياضة | أحمد الشيخ يمهد للرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يمهد للرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي العودة إلى مصر المقاصة حال قرار النادي برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويرغب أحمد الشيخ في الانتقال للمقاصة لأنه الفريق الذي تألق به وأصبح هدافًا للدوري المصري قبل الانتقال إلى الأهلي.

ويسعى المقاصة لضم أحمد الشيخ خلال الميركاتو الشتوي في ظل كثرة جلوسه على دكة بدلاء الأهلي وعدم ضمه للقائمة الإفريقية.