شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: شاهدت ملخصًا لأكثر من 10 مباريات للوصل.. وجاهزون لمباراة العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه شاهد ملخص لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل الإماراتي، إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وأكد المدير الفني، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، على أنه يبحث عن الفوز على بطل الإمارات، وتخطي دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب؛ لاستكمال الفريق مشواره في البطولة.

وشدد كارتيرون على احترامه للوصل الإماراتي، ورغبته وطموحه المشروع في البطولة، قائلا إن الأهلي أمامه أهداف يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة من بينها بطولة كأس زايد.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوصل قدم مباراة جيدة في الإسكندرية، وأن مباراة العودة تحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين.

وقال باتريس كارتيرون، إن الفريق سيخوض عددا كبيرا من المباريات خلال فترة قصيرة، بداية من مباراة الوصل.

مضيفا أنه بدأ منذ عودة الفريق من تونس، في تجهيز جميع اللاعبين لهذه المواجهات، والتركيز بشكل أساسي على أول مواجهة أمام الوصل والتي تستحوذ على تفكير الجهاز واللاعبين في المرحلة الحالية.

وقال كارتيرون: «سنعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات، مع وجود أهداف ثابتة نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة».

وشدد المدرب الفرنسي، على أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز فيما هو قادم، وأنه يدرك تماما أن جماهير النادي ستظل تساند وتدعم الأهلي من أجل التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة، وأنه سيبذل أقصى جهد من أجل إسعادهم.