شكرا لقرائتكم خبر عن الغائبون عن الأهلي أمام الوصل يؤدون تدريباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة الوصل الإماراتي، تدريباتهم في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد المران طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، وحسين عبدالدايم مساعد مدرب الأحمال.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية في «الجيم» وتدريبات الكرة في الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين في المران الذي استمر لمدة 90 دقيقة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، قد غادرت القاهرة صباح اليوم متجهة إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.