شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الزامبي جاني سيكاوزي حكم مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إيقاف الحكم الدولي الزامبي جاني سيكاوزي، بحسب ما ذكرته صحيفة «زامبيا دايلي ميل». وأوضحت الصحيفة أن «كاف»، قرر إيقاف جاني سيكازوي، بسبب «تحيزه المزعوم» خلال مباراة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بين الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي، والتي انتهت بفوز الترجي بنتيجة «4-2». ونجح الترجي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بمباراة الإياب على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بتفوق الفريق الأحمر بنتيجة «3-1». جاني سيكاوزي

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