شكرا لقرائتكم تجمعات لمدة 48 ساعة للمنتخب الأولمبي خلال يناير وفبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إقامة تجمعات لمدة 48 للاعبى المنتخب خلال شهرىّ يناير وفبراير المقبلين، تعويضا عن عدم وجود توقفات دولية طوال الفترة المقبلة وحتى مارس 2019.

ويضم شوقى غريب فى هذه التجمعات لاعبى المنتخب الأولمبى الذين يشاركون فى دورى مواليد 97، وكذلك الذين يشاركون فى الدورى الممتاز ولكن بصفة غير أساسية حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام.

يذكر أن المنتخب الأولمبى واجه تونس مرتين وديا مؤخرا، وفاز فى الأولى 4-1، قبل أن يتفوق فى الثانية بهدف نظيف.