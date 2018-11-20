شكرا لقرائتكم كيف يواجه الأهلي ضغط المباريات؟ كارتيرون يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي إن الفريق سيخوض عددا كبيرا من المباريات خلال فترة قصيرة، بداية من مباراة الوصل التي تقام في الإمارات يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب، ثم مباريات بطولة الدوري العام.

واضاف أنه بدأ منذ عودة الفريق من تونس، في تجهيز جميع اللاعبين لهذه المواجهات، والتركيز بشكل أساسي على أول مواجهة أمام الوصل والتي تستحوذ على تفكير الجهاز واللاعبين في المرحلة الحالية.

وقال كارتيرون: «سنعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات، مع وجود أهداف ثابتة نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة».

وشدد المدرب الفرنسي، على أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز فيما هو قادم، وأنه يدرك تماما أن جماهير النادي ستظل تساند وتدعم الأهلي من أجل التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة، وأنه سيبذل أقصى جهد من أجل إسعادهم.