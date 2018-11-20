شكرا لقرائتكم سولاري يخطط لميركاتو تاريخى فى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الأسبانى لتوجيه ضربة قوية فى سوق الإنتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم الملكى للمنافسة على جميع المسابقات فى الموسم الجارى.

أشارت صحيفة "ذا صن"الإنجليزية، إن سانتياجو سولاري يجهز 101 مليون يورو من أجل ضم الثنائى كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام وماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد فى الميركاتو الشتوى.

أوضحت الصحيفة، إن إدارة ريال مدريد حددت بالإتفاق مع سولاري قيمة الـ 101 مليون يورو لحسم الصفقتين مقسمة ما بين 56.1 مليون يورو لماركوس راشفورد و44.9 مليون يورو لكريستيان إريكسن.

ذكرت الصحيفة، إنه بعد النتائج الجيدة التى حققها سولاري مع ريال مدريد وتحقيق 4 إنتصارات متتالية وتسجيل 15 هدفاً وإستقبال هدفين، يرغب مدرب الملكى فى الإستمرار على هذا من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة نهاية الموسم من خلال ضم عناصر جيدة فى يناير.

وتأتى فكرة سانتياجو سولاري بضم ماركوس راشفورد وكريستيان إريكسن إلى ريال مدريد على أن يكون الأول بديلاً لكريستيانو رونالدو لتدعيم هجوم المرينجى والثانى لخلافة لوكا مودريتش فى خط الوسط.