شكرا لقرائتكم كاف يعلن إيقاف حكم مباراة الترجى التونسى وأول أغسطس الأنجولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمى إيقاف الزامبى جانى سيكازوى حكم مباراة الترجى التونسى وأول أغسطس الأنجولى فى أياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان "الخليج 365" قد انفرد بخبر ايقاف الحكم الزامبي في 6 نوفمبر، وبالفعل أرسل الكاف خطاباً رسمياً إلى الإتحاد الزامبى أمس يخطره فيه بإيقاف الحكم جانى سيكازوى بعد واقعة إلغائه هدف صحيح لفريق أول أغسطس الأنجولى ضد الترجى التونسى فى إياب الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، لحين التحقيق معه.





وكان فريق أول أغسطس الأنجولى قريباً من حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا فى حال إحتساب الهدف صحيحاً لتصبح النتيجة 4-3 بعدما كانت 4-2 لصالح باب سويقة لكن إلغاء الهدف من قبل سيكازوى صعد بالترجى التونسى للمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن فريق أول أغسطس الأنجولى قد تغلب على الترجى التونسى بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى قبل أن يخسر فى جولة الإياب بنتيجة 4-2 بملعب رادس.





وتوج فريق الترجى التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب الأهلى بعد ريمونتادا بملعب "رادس" والفوز بثلاثية نظيفة بعد أن كان خاسراً فى الذهاب بنتيجة 1-3 أمام الأحمر بملعب برج العرب.

ونشر الصحفى النيجيري أوساسو أوبايوانا بـ"BBC" نص الخطاب الموجه من الكاف إلى الاتحاد الزامبى لكرة القدم والذى أكد العقوبة، وجاء كالتالي..