شكرا لقرائتكم بيرو تسعى للتعافي على حساب كوستاريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مدرب منتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، إن فريقه في ظروف تسمح بالتعافي من الهزيمة بهدفين نظيفين، الخميس، أمام إكوادور، لعدم تكرار نفس الصورة أمام كوستاريكا.

وقال جاريكا للصحفيين "أعتقد أن بوسعنا إعطاء أي نتيجة، ولكننا نتفهم أنه ستحدث بصعوبة مباراة مماثلة للتي قدمت أمام الإكوادور، نحن على ثقة من ذلك".

واعتبر أن أداء اللاعبين كان مرضيًا أمام إكوادور، ولكنه اعترف بأنه تم إيجاد العمق اللازم لإلحاق الضرر.

وعن كوستاريكا، حذر جاريكا من أن "لوس تيكوس" سيواجهون بيرو بعدما حققوا "انتصارا مهما" على تشيلي 2-3، هو الأول بعد 9 مباريات بلا فوز.

وقال "سيحاولون تقديم مباراة كبيرة"، مشيرا إلى أن منافسه في عملية تغيير تقني، حيث يبحث كل لاعب عن موقعه.

وأشار إلى أن منتخب بيرو قدم أداء غير منتظم في المباريات الـ5 التي خاضها بعد مونديال روسيا، والتي فاز فيها على تشيلي 3-0 وتعادل مع الولايات المتحدة 2-2 وخسر من ألمانيا (2-1) وهولندا (2-1) والإكوادور (0-2).