شكرا لقرائتكم غضب جماهير الوصل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت جماهير نادي الوصل الإماراتي إستياءها الشديد من ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الاهلى المحدد لها بعد غد الخميس بملعب "زعبيل"، في "إياب" دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية".

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن جماهير الوصل ترى أن أسعار تذاكر مباراة الاهلى "مبالغ فيها"، مقارنة بمباريات كبرى أخرى ومنها على سبيل المثال لقاء الوصل بنظيره جدة السعودي في "إياب" دور الـ 32 بالبطولة العربية، وكذلك سعر تذكرة نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل والذي لن يتجاوز 50 درهماً.

وكان نادي الوصل حدد أسعار التذاكر بـ300 درهم للمقصورة، و100 درهم للدرجة الأولى و50 درهماً للدرجة الثانية.

يذكر أن جميع التذاكر المخصصة لجماهير النادي الاهلي والتي تصل لـ 2300 تذكرة نفذت بعد ساعات قليلة على طرحها فى منافذ البيع أمس الاثنين.