شكرا لقرائتكم إصابة القدم تحرم الفيحاء من خدمات الكولومبي أسبريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء يوم الاثنين إصابة لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا في القدم ستبعده عن الصفوف الفريق لفترة غير محددة، وذلك بحسب التقرير الطبي الصادر من الشريك الطبي.

وخضع دانيلو أسبريا للكشف الطبي في عيادة فيزيو تريو الشريك الطبي للفيحاء وذلك لإجراء كشف طبي على موضع إصابته في باطن القدم والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق مطلع هذا الأسبوع ، ومن المنتظر ظهور نتائج الفحوصات يوم الثلاثاء لتحديد طبيعة الإصابة والعلاج المناسب.

ومن ناحية أخرى واصل الفيحاء تحضيراته لملاقاة الحزم يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أجرى الفريق حصة تدريبية مساء الاثنين على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، والتي بدأت بعمليات الإحماء تبعها مجموعة متنوعة من التمارين تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية رادينكو بانتوفيتش.