شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز ملف الأفارقة لجروس قبل جلسة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى ملفا كاملا عن اللاعبين الأفارقة المرشحين للتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل لتقديمة للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى.

ويعكف مسئولو الزمالك حاليا على تجميع عدد كبير من الفيديوهات الخاصة بالمهاجمين الأفارقة المرشحين للتواجد بالنادى عن طريق بعض وكلاء اللاعبين لعرضها على السويسرى لاختيار أحدهم للتعاقد معه وفقا لوجه نظر المدير الفنى.

وتلقى مسئولو الزمالك خلال الفترة الماضية العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة مرشحين للتواجد فى القلعة البيضاء للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم بناء على رغبة جروس الذى طلب تدعيم مركز المهاجم الصريح فى يناير.

ويسعى الزمالك لمنح جروس ملف اللاعبين الأفارقة فى القريب ليقوم بدراسته بشكل جيد ويعلن عن اختياره النهائى خلال جلسة الحسم مع المجلس الأبيض لتحديد الأسماء المنتظر انضمامها للمارد الأبيض فى الميركاتو الشتوى.