شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاهد تكشف تفاصيل اليوم الأول لمحمود الخطيب فى مستشفى هانوفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر، أمس الاثنين، يوماً صعباً على معشوق الجماهير الأهلاوية محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بعد إجرائه جراحة ناجحة فى ألمانيا لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام بالعمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل اليوم الأول لـ"بيبو" بعد إجراء الجراحة..

بيبو يستفيق من غيبوبة البنج

استفاق محمود الخطيب من غيبوبة البينج، وأكد الفريق المعالج أن حالته مستقرة وسيمكث فى غرفة العناية المركزة لمدة يومين، بعدها يعود للطبيب الذى أجرى له الجراحة لبدء تنفيذ البرنامج العلاجى.

بيبو يجتاز اختبار الحركة ويتناول العصائر

اجتاز محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اختبار الحركة الذى خضع له بمعرفة الفريق الطبى المعالج له فى مدينة هانوفر الألمانية، كما بدأ فى تناول العصائر والمياه وبعض الوجبات الخفيفة.

10 أيام إجبارية فى المستشفى

وأكد الفريق الطبى المعالج لرئيس الأهلى أن الخطيب سيقضى 10 أيام فى المستشفى يستطيع بعدها الخروج لبدء برنامجه التأهيلى، ناصحين أسرته بقضائه فترة نقاهة قبل العودة من جديد لمباشرة أعماله فى القلعة الحمراء.

الزيارات ممنوعة للخطيب فى ألمانيا

وأكد الفريق الطبى المعالج لرئيس الأهلى أن الزيارات ممنوعة لحين خروجه من غرفة العناية المركزة، لتبدأ مرحلة العلاج التالية لإجراء الجراحة، فى الوقت الذى انهالت رسائل الاطمئنان على أسرة محمود الخطيب من أصدقائه ومحبيه.

مواقع التواصل الاجتماعى تنتفض من أجل الخطيب

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعى موجة من الحب والدعم لـ"بيبو" منذ إعلان الحالة الصحية للنجم محمود الخطيب، متمنين له الشفاء العاجل.

وشهد تاريخ محمود الخطيب عددًا من الإصابات القوية والتى جاءت على مدار مسيرته كلاعب، فالخطيب تعرض للكسور فى معظم أعضاء جسمه تقريباً، إلا أن أسطورة الكرة المصرية نجح فى استكمال المسيرة وكتابه إنجازاته الكروية بأحرف من نور.

"مظاهرة حب " من مشاهير الكرة لـ "بيبو"

تسابق عدد كبير من نجوم الكرة السابقين والحاليين ورؤساء الأندية بإرسال برقيات حب إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى فى محنته والدعاء له بالشفاء العاجل وذلك بعد إجرائه جراحة ناجحة فى ألمانيا ، وكان أبرزهم محمد صلاح ومحمد أبو تريكة وحسام حسن وعصام الحضرى ووزير الرياضة أشرف صبحى .