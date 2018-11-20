شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للاسكواش يكشف تفاصيل بطولتى الزهور وهليوبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة الأندية التابعة للاتحاد، وذلك بخصوص بطولتى الزهور وهليوبليس للموسم الجارى، والتى تقام فى الفترة من 6 ديسمبر المقبل حتى العاشر من نفس الشهر.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش إقامة بطولتى الزهور وهليوبليس فى مدينة نصر، حيث تقام البطولة للناشئين والناشئات وعمومى رجال وسيدات ورواد فوق 35 و45 سنة رجال هواة لكلا البطولتين.

وجاء خطاب اتحاد الاسكواش كالتالى: