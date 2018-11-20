شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب استضافة البطولة الأفريقية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادى سموحة بطلب لاستضافة منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية لأندية السلة التى تقام يناير المقبل.

وكان فريقا الأهلى وسموحة قد تأهلا إلى دور المجموعات للبطولة الأفريقية، بعد أن شاركا فى الأدوار التمهيدية للبطولة التى أقيمت بتنزانيا الشهر الماضى.

وقد قرر الاتحاد الأفريقى أن تقام البطولة بنفس نظام البطولة الأفريقية لكرة القدم، بأن يقام دور المجموعات بعد الدور التمهيدى، ثم دور قبل النهائى.

ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى موقفه سواء بالموافقة على طلب سموحة من عدمه خلال الأيام المقبلة.