شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشرح للاعبى الأهلى سلبيات لقاء الذهاب أمام الوصل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين، مساء اليوم الثلاثاء؛ لشرح نقاط القوة والضعف فى فريق الوصل الإماراتى.

وكانت بعثة الأهلى قد غادرت القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الوصل الإماراتى يوم الخميس المقبل، فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون لتوضيح كل الأمور الفنية المتعلقة بالفريق الإماراتل خلال المحاضرة الفنية مساء اليوم، وتوضيح نقاط القوة والضعف، خاصة أن الأهلى يسعى لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، وتدارك نتيجة لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويخوض الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم مرانه الأول فى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل، على أن يخوض مرانه الثانى غدا الأربعاء على استاد "زعبيل" الذى سيقام عليه اللقاء.