تواجد مصرى فى كأس العالم للأندية رغم هزيمة الأهلى أمام الترجى

يسرى غازى - عمرو الحلوانى

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية المقرر أن تنطلق فى الإمارات المصري محمد ثابت مدير الإعلام بالكاف منسقا إعلاميا لمباراتي افتتاح ونهائي مونديال الأندية. وكان ثابت قد تم اختياره منسقا اعلاميا فى نهائى مونديال روسيا الأخير. يذكر أن فريق الترجى التونسي سيمثل أفريقيا فى مونديال الأندية الشهر المقبل بعدما تغلب على النادى الأهلى فى نهائى دورى ابطال افريقيا. تعليقات القراء

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