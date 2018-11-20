بشهادة الكاف.. تتويج الترجي التونسي بدورى أبطال إفريقيا باطل

عمرو الحلوانى
فجر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أعلن إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي لأجل غير مسمى وتحويله إلى التحقيق بعد الأخطاء الكارثية التي وقع فيها في مباراة الترجي وأول أغسطس الأنجولي بنصف نهائي دورى أبطال إفريقيا في نسختها الماضية.
وشهدت مواجهة الإياب بين الترجي وأول أغسطس جدلا تحكيميا بسبب احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها بالإضافة لإلغاء هدف صحيح للفريق الأنجولي كان كفيلا لتأهله للمباراة النهائية.
وهو ما يشير إلى أن الترجي تأهل إلى المباراة النهائية بطرق غير شرعية، وفقا لما أكده الكاف...
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