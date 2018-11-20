تدريبات استشفائية لثنائي الأهلي.. ومحمد هاني يبدأ مرحلة التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة الوصل الإماراتي تدريباتهم في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث بدأ محمد هاني مرحلة الجري لأول مرة منذ إصابته، بينما خضع أحمد فتحي وعلي معلول لجلسات استشفائية.

وقاد المران طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال، وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية في «الجيم» وتدريبات الكرة في الملعب ، بمشاركة جميع اللاعبين في المران الذي استمر لمدة 90 دقيقة.

وأدى محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاج مائي اليوم الثلاثاء في حمام السباحة في إطار برنامجه التأهيلي، كما خاض جانبا من التدريبات البدنية في «الجيم» وتدريبات الجري حول الملعب.

كما بدأ محمد هاني تدريبات الجري حول الملعب لليوم الأول منذ إصابته بجزع في الرباط الخارجي للكاحل والذي تعرض له في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتسبب في غيابه عن مباراة الوصل الإماراتي التي تقام الخميس المقبل.

وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل أن يبدأ تدريبات الجري بشكل خفيف حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي.

على الجانب الاخر، أدى أحمد فتحي وعلي معلول جلسات استشفائية في "الجيم" بجانب تدريبات استشفائية وبدنية على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان معلول يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بينما يشكو أحمد فتحي من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، قد غادرت القاهرة صباح اليوم متجهة إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.