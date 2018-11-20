محمد يوسف عن مباراة الوصل: نلعب من أجل الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن مواجهة الوصل الإماراتي مهمة جدًا؛ لافتًا إلى أن الفريق لا بديل أمامه سوى الفوز لحسم بطاقة التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوصل يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، واكنت مباراة لذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأوضح يوسف أن الأهلي لا بديل أمامه سوى الفوز والتأهل لدور الثمانية خاصة بعد الظروف الصعبة التي مر بها الأهلي، عقب خسارة اللقب الإفريقي امام الترجي التونسي.

وأوضح القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفريق القوية التي تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن في نفس الوقت فإن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء إلى الإمارات استعدادًا للمباراة يوم الخميس المقبل.