كارتيرون: نحاول تجاوز "ضغط" المباريات.. ومباراة الوصل تحتاج للتركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل مصراوي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أمامه عدة أهداف يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة من بينهما الفوز ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لافتًا إلى أنه سيعمل على تجاوز ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال كارتيرون: " الأهلي أمامه أهداف يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة من بينها بطولة كأس زايد".

وأضاف: "نبحث عن الفوز على بطل الإمارات، وتخطي دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب؛ لاستكمال الفريق مشواره في البطولة".

وتابع: "شاهدت ملخص لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل الإماراتي، إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2".

وواصل: "الوصل قدم مباراة جيدة في الإسكندرية، وأن مباراة العودة تحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين، مشددًا على احترامه الكبير للوصل الإماراتي، ورغبته وطموحه المشروع في البطولة".

وعن تزاحم المباريات خلال الفترة المقبلة قال كارتيرون إن الفريق سيخوض عددًا كبيرًا من المباريات خلال فترة قصيرة، بداية من مباراة الوصل التي تقام في الإمارات يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب، ثم مباريات بطولة الدوري العام.

وشدد كارتيرون قائلًا: "سنعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات، مع وجود أهداف ثابتة نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة".

وأتم المدرب الفرنسي، منوهًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز فيما هو قادم، وأنه يدرك تمامًا أن جماهير النادي ستظل تساند وتدعم الأهلي من أجل التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة، وأنه سيبذل أقصى جهد من أجل إسعادهم".

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون، محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء؛ لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الوصل الإماراتي.