إيقاف حكم مباراة الترجي وبريميرو بتهمة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار مواجهة الترجي التونسي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في دوري أبطال افريقيا.

الحكم الزامبي أدار مواجهة العودة بين الترجي وبريميرو في تونس، والتي انتهت بتفوق بطل أفريقيا الجديد بأربعة أهداف لأثنين، لكنه ألغى هدفًا للفريق الأنجولي.

وحسب ما نشره موقع غانا سوكر نت، فإن لجنة الانضباط في الكاف أصدرت قرارها يوم 16 نوفمبر الجاري، بإيقاف الحكم الزامبي من مزاولة نشاط كرة القدم.

وحسب ما جاء في مرفق القرار الصادر من الكاف، فإن إيقاف الحكم جاء بسبب اتهامه بالفساد، ليتم إيقافه لحين صدور قرار نهائي بعد جلسة استماع معه.

وكان الترجي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب ممثل أنجولا، بعد خسارته ذهابًا بهدف نظيف، قبل أن يتفوق في العودة بأربعة أهداف لأثنين.

وحسم نسور قرطاج اللقب القاري لصالحهم على حساب الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور النهائي.