خطة هولندا التي منحتها التأهل في 5 دقائق.. لم ينجح في تنفيذها 3 مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن خطة رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أمام نظيره الألماني، التي منحت الطواحين بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الدقائق الأخيرة.

المنتخب الهولندي كان متأخرًا بهدفين دون رد حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعته بألمانيا، وكان يكفيه التعادل ليكمل عقد المربع الذهبي للبطولة القارية المستحدثة، وبالفعل تغيير كومان خطته بالدفع بمدافع ليفربول اللاعب فيرجيل فان دايك في خط الهجوم آتت ثمارها.

وكشفت ذا صن عن خطة كومان قبل نهاية المباراة بتحويل طريقة اللعب إلى 5-2-3 ونجحت الطواحين في تسجيل هدفي التعادل عن طريق كوينسي بروميس، قبل أن يحسم فان دايك المباراة في الدقيقة 90 ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل على حساب المانشافت.

وخلال تصريحات عقب المباراة كشف كومان عما دار بينه وبين مساعديه قائلًا: "حصلت على هذه الملاحظة من المساعدين دوايت لوديويجيس وكيس فان واندرن، لقد طلبا إجراء هذا التغيير وقلت لهم نعم".

وأضاف: "من الرائع أن يأتي هدف التعادل من اللاعب الذي اخترنا الدفع به في الأمام خلال الخطة الجديدة".

ودفع "كومان" في الدقائق الأخيرة بالثنائي "لوك دي يونج" الذي يبلغ طوله 188 سم، وفان دايك طوله 193، في مركز المهاجم الصريح لينجح في إدراك التعادل.

وكانت 3 فرق مصرية حاولت تنفيذ تلك الخطة في الوقت القاتل لمحاولة التسجيل، ولكن لم ينجحوا في تنفيذها.

عام 2004 حاول تنفيذها مانويل جوزيه المدير الفني للاهلي وقتها، في مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، حين دفع بوائل جمعة كمهاجم صريح.

كما نفذها ضياء السيد المدير الفني لمنتخب الشباب 2011 في مونديال كولومبيا، حين دفع بأحمد حجازي مهاجما أمام الأرجنتين بدور الـ16، وكان وقتها المنتخب المصري متأخرًا بهدفين لهدف ولكن لم تنجح في إدراك التعادل للفراعنة.

وأخيرًا حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، تنفيذها في نهائي دوري الأبطال في الدقائق الأخيرة أمام الترجي التونسي، حين دفع بساليف كوليبالي مهاجما صريحا ليستغل طوله، ولكن خسر الأهلي اللقب الإفريقي.