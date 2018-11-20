كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أحداث ونتائج عرض الرو 20-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

النزال الأول: 3 ضد 3 على طريقة الإقصاء فريق برون سترومان وفين بالور والايــس -يهزم- فريق بوبي لاشلي وبارون كوربين ودرو ماكنتير النزال الثاني فريق نايا جاكس وتامينا -يهزم- فريق بايلي وساشا بانكس النزال الثالث: 3 ضد 2 فريق كاليستو لينس دورادو وجران ميتاليك -يهزم- فريق سكوت داوسون ودايش وايلدر النزال الرابع: بطولة سيدات الرو روندا راوزي -تهزم- ميكي جيمس النزال الخامس: ليس على اللقب فريق بوبي روود وتشاد غيبل -يهزم- فريق أوثرز أوف بين إيكام وريزار النزال السادس نــتــالــيــا -تهزم- روبي رويت

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | تقرير أحداث ونتائج عرض الرو 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .