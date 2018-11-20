رياضة | أزارو يتخلف عن موعد الانضمام إلى بعثة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يتخلف عن موعد الانضمام إلى بعثة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلحق وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ببعثة الأهلي في الإمارات غدا الأربعاء؛ لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.
وكان أزارو قد تغيب عن تدريبات الأهلي خلال الأيام السابقة؛ لوجوده في معسكر منتخب المغرب الذي يستعد لخوض لقاء ودي أمام نظيره التونسي اليوم الثلاثاء، على أن يلتحق اللاعب ببعثة الأهلي غدا في الإمارات.
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