رياضة | الغائبون عن مباراة الوصل يخوضون المران صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغائبون عن مباراة الوصل يخوضون المران صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة الوصل الإماراتي تدريباتهم في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد المران طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية في «الجيم» وتدريبات الكرة في الملعب ، بمشاركة جميع اللاعبين في المران الذي استمر لمدة 90 دقيقة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، قد غادرت القاهرة صباح اليوم متجهة إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.