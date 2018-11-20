رياضة | عاجل.. إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس بتهمة الرشوة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس بتهمة الرشوة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوري الذي أدار مباراة الترجي التونسي أمام أول أغسطس الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. واتهمت اللجنة بشبهات تقديم رشوة تسبب في فوز الترجي التونسي مستندة إلى مواد 82 و136 و152 في إيقاف الحكم الزامبي حتى يحضر إلى التحقيق وسماع أقوله. وكان سيكازوي قد أدار مباراة الترجي أمام أول أغسطس والتي انتهت بفوز الترجي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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