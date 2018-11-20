رياضة | أهم 4 أخبار من داخل مستشفى الأهلي للإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم 4 أخبار من داخل مستشفى الأهلي للإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب جماهير النادي الأهلي في معرفة آخر أخبار مستشفى النادي للإصابة في ظل تكرار إصابات اللاعبين.

محمد نجيب

أدى محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى تدريبات علاج مائي اليوم الثلاثاء في حمام السباحة في إطار برنامجه التأهيلي.

وخاض محمد نجيب جانبًا من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب قبل أن يخضع لجلسة علاج مائي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

ويخضع نجيب للمرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما أجرى جراحة غضروف الركبة .

محمد هاني

بدأ محمد هاني ظهير أيمن الأهلي تدريبات الجري حول الملعب لليوم الأول منذ إصابته.

ويعاني هاني من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل والذي تعرض له في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتسبب في غيابه عن مباراة الوصل الإماراتي التي تقام الخميس المقبل.

وأدى هاني جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم قبل أن يبدأ تدريبات الجري بشكل خفيف حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي.

فتحي وعلي معلول

أحمد فتحي وعلي معلول لاعبا الأهلي أديا جلسات استشفائية في الجيم على هامش المران الصباحي للاعبين الغائبين عن مباراة الوصل الإماراتي، والذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع فتحي ومعلول لجلسات علاجية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، بجانب تدريبات استشفائية وبدنية على ملعب التتش بالجزيرة.

ويشكو معلول من تمزق في العضلة الخلفية بينما يشكو أحمد فتحي من إصابة بشد في العضلة الأمامية.