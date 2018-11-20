رياضة | محمد يوسف: نحترم الوصل .. والأهلي يلعب دائما من أجل الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: نحترم الوصل .. والأهلي يلعب دائما من أجل الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن مواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب مهمة جدا؛ نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الأهلي، عقب خسارة اللقب الإفريقي لذلك لا بديل أمام الفريق عن الفوز والتأهل للدور التالي.

وأوضح القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفريق القوية التي تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن في نفس الوقت فإن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء حيث ضمت 20 لاعبا هم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومروان محسن وصلاح محسن.