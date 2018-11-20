رياضة | كارتيرون: شاهدت 10 ملخصات للوصل وهدفي لقب البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون: شاهدت 10 ملخصات للوصل وهدفي لقب البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه شاهد ملخص لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل الإماراتي، إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وأكد باتريس كارتيرون أنه يبحث عن الفوز على بطل الإمارات، وتخطي دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب؛ لاستكمال الفريق مشواره في البطولة.

وشدد كارتيرون على احترامه للوصل الإماراتي ورغبته وطموحه المشروع في البطولة مشيرًا إلى إن الأهلي أمامه أهداف يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة من بينها بطولة كأس زايد.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوصل قدم مباراة جيدة في الإسكندرية، وأن مباراة العودة تحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين.