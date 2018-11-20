كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب الوصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.
ويخوض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الوصل في نفس توقيت المباراة على أن يخوض مرانه الثاني غدا الأربعاء على استاد «زعبيل» الذي سيقام عليه اللقاء.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة حيث ضمت 20 لاعبا على أن يلحق وليد أزارو بالبعثة غدا الأربعاء.ء
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب الوصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .