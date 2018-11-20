رياضة | الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب الوصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب الوصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الوصل في نفس توقيت المباراة على أن يخوض مرانه الثاني غدا الأربعاء على استاد «زعبيل» الذي سيقام عليه اللقاء.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة حيث ضمت 20 لاعبا على أن يلحق وليد أزارو بالبعثة غدا الأربعاء.ء