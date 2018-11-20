الأهلي يغادر إلي الإمارات لمواجهة الوصل الخميس المقبل في اياب دورالـ16 بكأس زايد

غادرت بعثة فريق النادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى الإمارات؛ لمواجهة فريق الوصل مساء الخميس المقبل، في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب .

ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلى، والتي تضم 21 لاعبا ضمهم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لقائمة المباراة.

ويخوض الاهلي تدريبين في الإمارات، اليوم وغدا الأربعاء، قبل اللقاء المرتقب المقرر يوم الخميس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفي لكل فريق، على ملعب برج العرب، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة للتأهل لدور الـ8.

وتعد تلك المباراة الحاسمة لمصير كارتيرون وجهازه المعاون بعد خسارة لقب دوري الأبطال، منذ أسبوعين أمام الترجي التونسي.

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