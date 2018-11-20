شكرا لقرائتكم فلومينيسي مهدد بالهبوط فى الدوري البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل فلومينيسي دون أهداف مع سيارا تحت الأمطار في ريو دي جانيرو، ليخفق الفريقان في تقليل مخاوف الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.
وظهر الفريقان بشكل متواضع ليبقى فلومينيسي دون انتصار للمباراة الخامسة على التوالي، فيما أخفق سيارا في الفوز للمباراة الرابعة.
وقبل 3 جولات على نهاية المسابقة يحتل سيارا المركز 14، في المسابقة المكونة من 20 فريقا، برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
ويتقدم فلومينيسي بمركز واحد و3 نقاط على سيارا، وتهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية وتأكد بالفعل هبوط بارانا كلوب
شكرا لقرائتكم خبر عن فلومينيسي مهدد بالهبوط فى الدوري البرازيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .