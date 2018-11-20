شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يتدرب فى زعبيل استعدادا لمواجهة الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي أول مران له بالأمارات عصر اليوم،الثلاثاء، على الملعب الفرعي لنادي الوصل الاماراتي استعداداً لمباراة الأحمر الهامة أمام الوصل في مساء بعد غد ، الخميس ، في اياب دور الـ16 لكاس زايد للأندية ابطال العرب والتى ستقام على ملعب الوصل بزعبيل والذى يتسع لـ9 ألف مُشجع.

كانت بعثة الاهلي قد غادرت القاهرة منذ قليل متوجهة للإمارات ، وتضم 20لاعباً هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومروان محسن وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يلحق وليد آزارو بالبعثة في الامارات حيث يتواجد حالياً في المغرب بعد المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا.

ويترأس البعثة الحمراء خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلى ، ويتدرب الفريق في الامارات مرتين قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية بعد التعادل في لقاء الذهاب ببرج العرب 2/2 من أجل مصالحة جماهير الاهلي، بعد خسارة بطولة أفريقيا قبل أسبوعين أمام الترجي .