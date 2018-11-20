شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الأسبوع الـ15.. شاهد أهداف الجولة الـ14 من الإيجبيشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام إذ تقام مباراة المقاولون العرب والجونة على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ومباراة إنبى مع الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت.

وأقيمت 8 مباريات فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وتم تأجيل موقعة الأهلى مع طلائع الجيش بسبب انشغال الفريق الأحمر بالظهور فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى خسره لصالح الترجى التونسى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

شهدت هذه الجولة تسجيل 14 هدفًا، و5 ركلات جزاء تم احتسابها سددت واحدة بنجاح عن طريق محمد رجب لاعب الإنتاج وأهدرت 4 عن طريق أحمد شديد قناوى ومصطفى جمال وأحمد شكرى والسيد سالم.

شاهد أهداف الجولة الـ14 للدورى

حرس الحدود 1-0 الإسماعيلى

بتروجت 0-0 إنبى

وادى دجلة 1-1 المصرى

المقاولون 2-0 الداخلية

النجوم 2-0 الاتحاد السكندرى

بيراميدز 2-0 المقاصة

الزمالك 2-1 الإنتاج الحربى

سموحة 1-1 الجونة