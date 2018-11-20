بالمواعيد والقنوات الناقلة.. عودة الدوري.. ووديات كبرى.. وختام مجموعات أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر مصراوي: تفتتح اليوم مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز بمواجهتين بلقائين. ويحل الجونة ضيفا على المقاولون العرب في تمام الساعة 2:45، فيما يلتقي إنبي أمام الاتحاد السكندري الساعة 6:00. وتنقل المباراتان عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت. وفي الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية تقام اليوم 7 مواجهات، جميعهم في تمام الساعة 9:45، يأتي أبرزهم: السويد وروسيا.. عبر قناة بى أن سبورت 5 HD البرتغال وبولندا.. عبر قناة بى أن سبورت 2 HD صربيا وليتوانيا.. عبر قناة beIN SPORTS HD 9 الجبل الأسود ورومانيا.. عبر قناة beIN SPORTS HD 12 EN كما تقام اليوم 5 وديات: تونس والمغرب الساعة 7 مساءً عبر قناة الكأس 1 HD. البرازيل والكاميرون الساعة 9:30 عبر قناة beIN SPORTS HD 3. إيطاليا وأمريكا 9:45 عبر قناة beIN SPORTS HD 4. فرنسا وأوروجواي 10:00 عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

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