شكرا لقرائتكم أسامة حسنى يطمئن الجماهير على حالة الخطيب الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمئن أسامة حسنى لاعب النادى الأهلى السابق وزوج ابنه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الجماهير على الحالة الصحية لبيبو عقب إجرائه لجراحة بأحدى مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية . وكتب أسامة حسنى عبر حسابه الرسمى بالفيسبوك : "رجل من أحسن وأخلص الرجال .. الحمد لله بفضل الله وبدعوات كل الناس تمت العمليه بنجاح .. اللهم متعه بالصحة والعافية و رده لأهله سالما معافا" .

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