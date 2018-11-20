شكرا لقرائتكم أهم الأحداث الرياضية اليوم الثلاثاء 20 - 11 - 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابعوا معنا اليوم الثلاثاء ، العديد من الأحداث الرياضية المهمة و أبرزها إفتتاح الجولة الـ 15 بالدورى بمواجهتى المقاولون مع الجونة و إنبى مع الإتحاد و الاهلي يطير للإمارات لمواجهة الوصل في البطولة العربية.

المقاولون يلتقى الجونة بالجبل الأخضر

يستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى تمام الثالثة إلا ربع عصراً فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل منتشياً بفوزه على الداخلية بهدفين دون رد فيما تعادل الجونة مع سموحة بهدف لكل فريق

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة قطار الانتصارات والتقدم فى سباق مراكز المسابقة فيما يسعى هشام زكريا المدير الفنى للجونة بالعودة بالثلاث نقاط أو نقطة التعادل على أقصى تقدير فى ظل إقامة المباراة خارج ملعبه .

إنبى أمام الإتحاد السكندرى فى بتروسبورت

ويواجه إنبى نظيره الاتحاد السكندرى على ستاد بتروسبورت فى تمام السادسة مساءاً فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من النجوم بهدفين دون رد فيما تعادل انبى سلبياً مع بتروجت فى ديربى أندية البترول .

ويسعى حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث، فيما يأمل خالد متولى فى إستغلال تعثر الاتحاد وتقديم مباراة مميزة تعيده لقطار الانتصارات مرة أخرى .

الاهلي يطير للإمارات لمواجهة الوصل في البطولة العربية

تطير بعثة فريق النادي الاهلي صباح اليوم ، الثلاثاء، إلى الأمارات لمواجهة الوصل مساء بعد غد ، الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي ويتدرب الفريق في الامارات مرتين قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية بعد التعادل في لقاء الذهاب ببرج العرب 2/2 من أجل مصالحة جماهير الاهلي بعد خسارة بطولة أفريقيا قبل أسبوعين أمام الترجي وهي الخسارة التى حاول مجلس الأدارة الخروج من "صدمتها" على مدار الايام الماضية من خلال عدة قرارات أبرزها حل لجنة الكرة وتكليف سيد عبد الحفيظ بتقديم تصوّر عن قطاع الكرة للعرض على مجلس الأدارة وضم هيثم عرابي للجنة التعاقدات.