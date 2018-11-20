شكرا لقرائتكم ازارو يستلم 150 ألف دولار باقى عقدة مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلى على 150 ألف دولار من النادي مؤخراً تُمثل الدفعة الثالثة من قيمة عقده حيث يحصل اللاعب على راتبه من القلعة الحمراء على 4 دُفعات بواقع 150 ألف دولار كل ثلاثة اشهر حيث تصل قيمة عقده مع النادي حالياً لـ600 ألف دولار ، ولا يوجد للمهاجم المغربي أية مستحقات مالية متأخرة .

ويلحق أزارو ببعثة الأهلى فى الإمارات اليوم الثلاثاء استعداداًُ لمواجهة الوصل الإماراتي، بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مواجهة الكاميرون فى التصفيات الافريقية، وتعذر عودته للقاهرة ليتم الاتفاق مع المهاجم الدولي على اللحاق بالبعثة الحمراء فى الإمارات.