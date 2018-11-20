شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل محمد الشوربجى لدور الـ16 لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل اليوم الثلاثاء، محمد الشوربجى لدور الـ16 لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش التى تستمر فعالياتها حتى يوم 25 نوفمبر الحالى. وتأهل محمد الشوربجى المصنف الأول بعد الفوز على الأسترالى ريان كوسكيلى بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11 -3، 11- 6، 11- 5 فى مباراة استغرقت 30 دقيقة.

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